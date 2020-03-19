В России зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на 19 марта количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, выросло на 52 случая — до . Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, поступившем в «Медузу».

За день коронавирус обнаружили у людей в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще — по одному случаю.

Все заболевшие, по данным оперативного штаба, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

В официальную статистику оперативного штаба не попала информация о смерти 79-летней женщины в Москве, у которой выявили коронавирус. В сообщении штаба сказано, что «летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано». Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц ранее говорил, что женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.