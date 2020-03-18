Бывшего начальника московского управления СК Александра Дрыманова приговорили к 12 годам

Мосгорсуд признал бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова виновным в получении крупных взяток и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Также, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Дрыманову назначен штраф в размере 196 миллионов рублей, он лишен звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение пяти лет после отбытия наказания.

Дрыманов вину не признал. Обвинение просило приговорить бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 миллионов рублей.

По данным следствия, Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко за взятку пытались освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Сумма взятки оценивается в 1 миллион долларов.

Дело Дениса Никандрова, заключившего сделку со следствием, было рассмотрено отдельно. В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года лишения свободы. Позже срок Никандрову пересчитали по формуле — один день в СИЗО равен полутора дням в колонии. В мае 2019 года он был освобожден условно-досрочно.