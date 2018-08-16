Бывшего замглавы московского СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии бывшего первого заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, которого обвиняли в получении взятки. Никандров будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил в течение трех лет работать в правоохранительных органах, уточняет «Новая газета».
Дело высокопоставленного сотрудника СК рассматривали в особом порядке, поскольку он заключил сделку со следствием и признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме, так как в деле Никандрова есть засекреченные материалы.
Защита обжалует приговор, сообщил адвокат Никандрова Сергей Капустин.
Дениса Никандрова обвиняли в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, вместе с другими сотрудниками СК он содействовал освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника Калашова.
Во время расследования дела Никандров рассказал ФСБ, что дал взятку главе московского управления СК Александру Дрыманову за назначение на должность замглавы управления и за общее покровительство.