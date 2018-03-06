Генерал СК рассказал, как дал взятку главе управления Следственного комитета по Москве

РБК
10:32, 6 марта 2018
Надежный источник

Генерал Денис Никандров, бывший заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве, рассказал ФСБ, что дал взятку своему непосредственному начальнику — главе московского управления СК Александру Дрыманову.

О взятке говорится в материалах, которые были оглашены в суде по делу полковника Михаила Максименко, занимавшего должность главы управления собственной безопасности СК.

Прокурор зачитал в суде рапорт следователя ФСБ Михаила Савицкого. В нем говорится, что Никандров в октябре 2017 года решил заключить сделку со следствием и на допросе рассказал, как «не ранее 16 мая 2016 года» передал своему начальнику 9850 евро — в качестве благодарности за назначение на должность замглавы управления СК и за общее покровительство на службе.

Имени Александра Дрыманова в рапорте нет. Дрыманов возглавляет московское управление СК с февраля 2015 года.

Обновление. Дрыманов объяснил показания своего бывшего подчиненного тем, что Никандров «морально и физически уже устал», поскольку полтора года находится под стражей «по надуманному обвинению». «В это время у человека меняется психология», — сказал глава московского управления СК.

3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СК были выделены материалы в отношении руководителя ГСУ по Москве, которые следователи ФСБ направили главе СК Александру Бастрыкину.

РБК
Денис Никандров и Михаил Максименко проходят по делу о получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, сотрудники СК содействовали освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника Калашова.
В январе 2018 года в суде по делу Максименко огласили обвинительное заключение, в котором говорится, что Александр Дрыманов участвовал в получении взятки за освобождение Итальянца. Глава московского управления СК сказал, что ничего не знает о таких заявлениях.

В чем обвиняют сотрудников СК 

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы