Генерал СК рассказал, как дал взятку главе управления Следственного комитета по Москве

Генерал Денис Никандров, бывший заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве, рассказал ФСБ, что дал взятку своему непосредственному начальнику — главе московского управления СК Александру Дрыманову.

О взятке говорится в материалах, которые были оглашены в суде по делу полковника Михаила Максименко, занимавшего должность главы управления собственной безопасности СК.

Прокурор зачитал в суде рапорт следователя ФСБ Михаила Савицкого. В нем говорится, что Никандров в октябре 2017 года решил заключить сделку со следствием и на допросе рассказал, как «не ранее 16 мая 2016 года» передал своему начальнику 9850 евро — в качестве благодарности за назначение на должность замглавы управления СК и за общее покровительство на службе.

Имени Александра Дрыманова в рапорте нет. Дрыманов возглавляет московское управление СК с февраля 2015 года.

Обновление. Дрыманов объяснил показания своего бывшего подчиненного тем, что Никандров «морально и физически уже устал», поскольку полтора года находится под стражей «по надуманному обвинению». «В это время у человека меняется психология», — сказал глава московского управления СК.