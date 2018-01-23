Главу управления СК по Москве заподозрили в получении взятки за освобождение помощника Шакро Молодого

Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов участвовал в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Об этом говорится в обвинительном заключении, которое огласил прокурор на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки за освобождение Кочуйкова.

Дрыманов в интервью РБК сообщил, что «ему ничего не известно» о заявлении гособвинения по делу Максименко. От дальнейших комментариев глава управления СК по Москве отказался.