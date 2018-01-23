Главу управления СК по Москве заподозрили в получении взятки за освобождение помощника Шакро Молодого

РИА Новости
09:52, 23 января 2018
Надежный источник

Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов участвовал в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Об этом говорится в обвинительном заключении, которое огласил прокурор на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки за освобождение Кочуйкова.

Дрыманов в интервью РБК сообщил, что «ему ничего не известно» о заявлении гособвинения по делу Максименко. От дальнейших комментариев глава управления СК по Москве отказался.

«Руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений», — говорится в обвинительном заключении в отношении Максименко.

РИА Новости
В сентябре сообщалось, что руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов был допрошен по делу о взятке за освобождение Андрея Кочуйкова. Источники «Интерфакса» тогда заявили, что Дрыманов проходит свидетелем по этому делу, а источники агентства «Москвы», что он стал подозреваемым.
Высокопоставленные сотрудники управления СК по Москве Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Их обвинили в том, что они за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого. По данным «Росбалта», речь шла о сумме в пять миллионов долларов, часть которой сотрудники СК успели получить.
Кочуйков был задержан по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека. Шакро Молодой был помещен под стражу за вымогательство денег у владелицы Elements Жанны Ким.
В начале декабря сообщалось, что Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием, и их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко выделено в отдельное производство.

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