Главу управления СК по Москве заподозрили в получении взятки за освобождение помощника Шакро Молодого
Руководитель главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов участвовал в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
Об этом говорится в обвинительном заключении, которое огласил прокурор на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки за освобождение Кочуйкова.
Дрыманов в интервью РБК сообщил, что «ему ничего не известно» о заявлении гособвинения по делу Максименко. От дальнейших комментариев глава управления СК по Москве отказался.
«Руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений», — говорится в обвинительном заключении в отношении Максименко.