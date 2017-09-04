«МК» сообщил о допросе главы управления СК по Москве

Руководителя главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова допрашивают по делу о коррупции в ведомстве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванный источник. По его словам, Дрыманов может быть задержан.

Допрос связан с уголовным делом, по которому проходят заместитель Дрыманова Денис Никандров и двое других высокопоставленных сотрудников СК — Михаил Максименко и Александр Ламонов. Их обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Источник агентства «Москва» сообщил, что Дрыманов стал подозреваемым по этому делу. Ранее он проходил по нему как свидетель.

По информации издания Legal.Report, сотрудники ФСБ провели обыски дома и на даче у Дрыманова. «Рен ТВ» сообщает об обыске в его кабинете. По данным телеканала, против Дрыманова дал показания Александр Ламонов.

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