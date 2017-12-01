Офицеры СК из «дела Шакро Молодого» заключили сделку со следствием

Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, обвиняемые в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), заключили сделку со следствием, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Дело заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве генерала Дениса Никандрова и замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова будет рассмотрено в особом порядке.

Оба они, по словам собеседника агентства, полностью признали свою вину и дали показания по делу. Показания Никандрова, добавил он, успешно прошли проверку на полиграфе.

Ранее 1 декабря стало известно, что дело третьего сотрудника СК, обвиняемого в получении взятки от Шакро Молодого, Михаила Максименко выделено в отдельное производство. Как пояснил источник ТАСС, «это означает, что, скорее всего, двое других обвиняемых заключили или собираются заключить со следствием сделку».

В свою очередь адвокаты Никандрова и Ламонова заявили, что их подзащитные не заключали сделку со следствием, отказавшись от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.