Офицеры СК из «дела Шакро Молодого» заключили сделку со следствием

ТАСС
14:01, 1 декабря 2017
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Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, обвиняемые в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), заключили сделку со следствием, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Дело заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве генерала Дениса Никандрова и замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова будет рассмотрено в особом порядке.

Оба они, по словам собеседника агентства, полностью признали свою вину и дали показания по делу. Показания Никандрова, добавил он, успешно прошли проверку на полиграфе.

Ранее 1 декабря стало известно, что дело третьего сотрудника СК, обвиняемого в получении взятки от Шакро Молодого, Михаила Максименко выделено в отдельное производство. Как пояснил источник ТАСС, «это означает, что, скорее всего, двое других обвиняемых заключили или собираются заключить со следствием сделку».

В свою очередь адвокаты Никандрова и Ламонова заявили, что их подзащитные не заключали сделку со следствием, отказавшись от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

«Ламонов и Никандров, который прошел проверку на полиграфе, подтвердившую правдивость его показаний, заключили сделку со следствием. Таким образом, их дело выделено в отдельное производство», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
Сотрудники Следственного комитета РФ Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года. Их обвиняют в том, что они за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого. Кочуйков проходил по делу о перестрелке возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека.
В начале сентября «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Никандров готовится заключить сделку со следствием и уже выполнил одно из ее условий — раскрыл ФСБ схему получения взяток через карты одного из европейских банков.
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