«Коммерсант»: генерал СК из «дела Шакро Молодого» готов заключить сделку со следствием

Бывший заместитель руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве генерал Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), начал переговоры о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник близкий к расследованию.

По словам собеседника издания, одним из условий сделки, которая пока официально не оформлена, стало согласие Никандрова предоставить следствию дополнительную информацию по делу. Генерал СК, по данным источника, уже дал такие показания, раскрыв ФСБ схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из европейских кредитных учреждений.

Такие банковские карты, пишет «Коммерсант», были обнаружены при обысках у трех фигурантов дела — руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и самого Никандрова.

Никандров, по данным источников издания, рассказал следствию, что эту схему использовали не только обвиняемые по «делу Шакро Молодого», но и некоторые другие сотрудники СК из числа его сослуживцев. С этими показаниями источники издания связывают серию обысков и допросов сотрудников СК в начале сентября. В частности, напоминает «Коммерсант», тогда допросили руководителя главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова.

Представители Дениса Никандрова подтвердили изданию, что схема с банковскими картами упоминается в уголовном деле. При этом, по их данным, она разрабатывается следствием только на перспективу и с уголовным делом о взятке от Шакро Молодого никак не связана.