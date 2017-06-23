«Росбалт»: арестованные руководители СК должны были получить от Шакро Молодого пять миллионов евро
Арестованные в июле 2016 года высокопоставленные сотрудники СК РФ Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов просили у криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) пять миллионов евро за прекращение уголовного преследования его приближенного. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в материалах прослушки разговоров сотрудников СК упоминаются «пятерка» и «пять лямов». На каком основании сделан вывод о том, что речь идет именно про пять миллионов евро, не уточняется.
«Росбалт» пишет, что сам Калашов заплатил руководителям СК 500 тысяч евро. Остальные деньги должны были выплатить «несколько крупных и влиятельных бизнесменов», связанных с ним. Их имена в публикации не называются.
«Как минимум один из этих бизнесменов установлен, он сейчас проживает за пределами РФ, на повестки не реагирует. Сейчас решается вопрос о его возможном объявлении в розыск», — рассказал собеседник агентства.