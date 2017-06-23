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«Росбалт»: арестованные руководители СК должны были получить от Шакро Молодого пять миллионов евро

Росбалт
09:03, 23 июня 2017
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Арестованные в июле 2016 года высокопоставленные сотрудники СК РФ Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов просили у криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) пять миллионов евро за прекращение уголовного преследования его приближенного. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в материалах прослушки разговоров сотрудников СК упоминаются «пятерка» и «пять лямов». На каком основании сделан вывод о том, что речь идет именно про пять миллионов евро, не уточняется.

«Росбалт» пишет, что сам Калашов заплатил руководителям СК 500 тысяч евро. Остальные деньги должны были выплатить «несколько крупных и влиятельных бизнесменов», связанных с ним. Их имена в публикации не называются.

«Как минимум один из этих бизнесменов установлен, он сейчас проживает за пределами РФ, на повестки не реагирует. Сейчас решается вопрос о его возможном объявлении в розыск», — рассказал собеседник агентства.

Росбалт
Денис Никандров, Александр Ламонов и Михаил Максименко были задержаны в июле по обвинению в получении крупной взятки. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца), который проходил по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве.
Точная сумма взятки, за которую руководители СК были готовы развалить дело Кочуйкова, неизвестна. СМИ со ссылкой на источники писали, что речь идет о миллионе долларов. «Коммерсант» писал, что в материалах прослушки есть упоминания о получении «500» без указания валюты.
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