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Что делала ФСБ в доме бывшего главы московского СК. Версия генерала СК
12:29, 5 ноября 2019
Источник: Meduza
В Мосгорсуде на процессе по делу о получении взятки за освобождение криминального авторитета
высокопоставленными сотрудниками
Следственного комитета начался допрос главного обвиняемого — бывшего начальника московского управления СК генерал-майора
Александра Дрыманова
. Как передает
«Интерфакс»
, генерал заявил, что в мешке, в котором, по версии следствия, были переданы 200 тысяч долларов, на самом деле была бутылка коньяка. Дрыманов также обвинил следователей ФСБ в том, что они выпили спиртное во время обыска в его загородном доме. Вскоре после начала допроса судья Сергей Груздев
закрыл
его для прессы, объяснив это оглашением материалов дела под грифом «секретно».
Фото в анонсе: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Scanpix / LETA
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