Перейти к материалам
новости

Что делала ФСБ в доме бывшего главы московского СК. Версия генерала СК

Источник: Meduza
В Мосгорсуде на процессе по делу о получении взятки за освобождение криминального авторитета <a href="https://meduza.io/feature/2016/07/19/fsb-zaderzhala-vysokopostavlennyh-sotrudnikov-sk-kto-oni" target="_blank">высокопоставленными сотрудниками</a> Следственного комитета начался допрос главного обвиняемого — бывшего начальника московского управления СК генерал-майора <a href="https://meduza.io/feature/2018/07/17/zaderzhan-byvshiy-glava-moskovskogo-sk-aleksandr-drymanov-fsb-podozrevaet-ego-v-poluchenii-vzyatok-ot-shakro-molodogo" target="_blank">Александра Дрыманова</a>. Как передает <a href="https://www.interfax.ru/" target="_blank">«Интерфакс»</a>, генерал заявил, что в мешке, в котором, по версии следствия, были переданы 200 тысяч долларов, на самом деле была бутылка коньяка. Дрыманов также обвинил следователей ФСБ в том, что они выпили спиртное во время обыска в его загородном доме. Вскоре после начала допроса судья Сергей Груздев <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2942375" target="_blank">закрыл</a> его для прессы, объяснив это оглашением материалов дела под грифом «секретно».
В Мосгорсуде на процессе по делу о получении взятки за освобождение криминального авторитета высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета начался допрос главного обвиняемого — бывшего начальника московского управления СК генерал-майора Александра Дрыманова. Как передает «Интерфакс», генерал заявил, что в мешке, в котором, по версии следствия, были переданы 200 тысяч долларов, на самом деле была бутылка коньяка. Дрыманов также обвинил следователей ФСБ в том, что они выпили спиртное во время обыска в его загородном доме. Вскоре после начала допроса судья Сергей Груздев закрыл его для прессы, объяснив это оглашением материалов дела под грифом «секретно».

Фото в анонсе: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Scanpix / LETA