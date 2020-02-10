Обвинение запросило 16 лет колонии для бывшего начальника московского управления СК Александра Дрыманова

Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 16 годам лишения свободы бывшего руководителя московского управления Следственного комитета РФ генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток, сообщает «Интерфакс».

Обвинение считает, что отбывать наказание Дрыманов должен в колонии строгого режима. Также прокурор просит назначить Дрыманову штраф 196 миллионов рублей и лишить его звания генерал-майора.

Другого фигуранта дела, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвинение просит приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом 250 миллионов рублей.

Для еще одного подсудимого, бывшего руководителя управления московского СКР по Центральному округу полковника Алексея Крамаренко, обвинение запросило 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 195 миллионов рублей. Крамаренко прокуратура также просит лишить звания полковника.

Никто из подсудимых вину не признает.

По версии обвинения, Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко за взятку пытались освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Сумма взятки оценивается в 1 миллион долларов.

Дело Дениса Никандрова, заключившего сделку со следствием, было рассмотрено отдельно. В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года лишения свободы. Позже срок Никандрову пересчитали по формуле — один день в СИЗО равен полутора дням в колонии. В мае 2019 года он был освобожден условно-досрочно.