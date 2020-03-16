«Не допустить антиконституционный переворот». Ученые, юристы и журналисты выступили против обнуления путинских сроков

Более 350 юристов, ученых, журналистов и писателей подписали открытое обращение к гражданам России, в котором назвали «противоправной, политически и этически неприемлемой» поправку в Конституцию об обнулении сроков действующего президента. Текст обращения опубликован на сайте «Эха Москвы». Подписать его можно здесь.

Авторы обращения утверждают, что эта норма принимается в нарушение определения Конституционного суда от 1998 года, указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков, и вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и сменяемости власти.

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку», — говорится в обращении.

Предложение об обнулении сроков действующего президента РФ внесла депутат Валентина Терешкова 10 марта, когда Госдума принимала поправки к Конституции РФ. Депутаты поддержали поправку. Сам Владимир Путин заявил, что обнуление сроков будет допустимо, если его одобрит Конституционный суд РФ. Если эта норма будет принята, Путин потенциально сможет остаться на своем посту до 2036 года.