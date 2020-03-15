Роспотребнадзор сообщил о трех случаях заражения коронавирусом внутри страны
Три случая заражения коронавирусом из 14, зафиксированных на территории России 14 марта, связаны с контактами внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.
О первом подтвержденном случае локальной передачи заболевания в России Роспотребнадзор сообщил в пятницу. До этого случаи заражения коронавирусом фиксировались только у тех, кто недавно вернулся из-за границы.
На сайте самого Роспотребнадзора в сообщении, датированном 15 марта, информации о трех случаях заражения внутри России нет.
По последним данным, которые оперативный штаб объявлял 14 марта, в России подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом. По всему миру, по состоянию на утро 15 марта, заразились более 156 тысяч человек, из них более 72,5 тысяч выздоровели, 5819 умерли.