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Роспотребнадзор сообщил о трех случаях заражения коронавирусом внутри страны

Источник: Интерфакс
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Три случая заражения коронавирусом из 14, зафиксированных на территории России 14 марта, связаны с контактами внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

О первом подтвержденном случае локальной передачи заболевания в России Роспотребнадзор сообщил в пятницу. До этого случаи заражения коронавирусом фиксировались только у тех, кто недавно вернулся из-за границы.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
59
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 091
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 14:00 15.03.2020 (по московскому времени)

На сайте самого Роспотребнадзора в сообщении, датированном 15 марта, информации о трех случаях заражения внутри России нет.

По последним данным, которые оперативный штаб объявлял 14 марта, в России подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом. По всему миру, по состоянию на утро 15 марта, заразились более 156 тысяч человек, из них более 72,5 тысяч выздоровели, 5819 умерли.

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