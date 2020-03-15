Роспотребнадзор сообщил о трех случаях заражения коронавирусом внутри страны

Три случая заражения коронавирусом из 14, зафиксированных на территории России 14 марта, связаны с контактами внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

О первом подтвержденном случае локальной передачи заболевания в России Роспотребнадзор сообщил в пятницу. До этого случаи заражения коронавирусом фиксировались только у тех, кто недавно вернулся из-за границы.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 59 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 091 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 14:00 15.03.2020 (по московскому времени)

На сайте самого Роспотребнадзора в сообщении, датированном 15 марта, информации о трех случаях заражения внутри России нет.

По последним данным, которые оперативный штаб объявлял 14 марта, в России подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом. По всему миру, по состоянию на утро 15 марта, заразились более 156 тысяч человек, из них более 72,5 тысяч выздоровели, 5819 умерли.