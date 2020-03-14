В Иране создали приложение для диагностики коронавируса. Вместо этого оно следит за передвижением миллионов людей

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3 марта десятки миллионов граждан Ирана получили на мобильные телефоны сообщение от имени Минздрава страны, в котором им предложили установить приложение AC19, якобы позволяющее определить, есть ли у человека или его близких коронавирус . Создатели приложения пообещали, что на основе опроса пользователя за несколько секунд определят, болен человек или нет.

После загрузки AC19 у пользователей просят номер телефона, а также спрашивают разрешения на сбор данных об их местонахождении. Зачастую просьба разрешить собирать эти данные написана на английском языке, а не на фарси, поэтому многие пользователи не знают, о чем их спрашивают, указывает Vice. Кроме того, 40% пользователей устройств на базе Android в Иране используют старую версию операционной системы — по этой причине они вовсе не видят сообщения о том, что приложение спрашивает у них разрешения собирать данные о геолокации. Иранский активист Нариман Гариб, живущий в Лондоне, заявил Vice, что приложение может следить за перемещениями пользователей из одной точки в другую в режиме реального времени.

Сколько человек скачали приложение AC19, до конца неизвестно. Но 11 марта министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опубликовал в твиттере карту, где точками обозначено местонахождение около трех миллионов пользователей приложения.

В прошлом Иран уже использовал мобильные приложения, чтобы следить за гражданами. В 2018 году иранские власти создали два приложения Golden Telegram и HotGram, которые установили около 30 миллионов пользователей. Оба приложения выглядели как мессенджер Telegram, популярный в Иране. Администрация Telegram после этого выпустила заявление о том, что иранские приложения могут быть небезопасны.

Иран считается крупным центром распространения коронавирусной инфекции. По официальным данным на 14 марта, в стране за сутки зарегистрировали 1365 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число заболевших превысило 12,7 тысячи человек, погибли 611 человек. Но эксперты в области здравоохранения допускают, что эти данные могут быть занижены.

Александр Бакланов