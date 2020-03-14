В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 14 человек

В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Вирус обнаружили у девяти в Москве, двух в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской области, Петербурге и Калиниградской области. Все заболевшие в последние две недели посещали страны Европы. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 граждан России. Выписаны восемь человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей стране, а также призвал россиян отказаться от поездок за рубеж.