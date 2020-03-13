В России обнаружили коронавирус еще у 11 человек. Один человек впервые заразился при контакте с другим заболевшим

В России за сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие — граждане России, сообщает оперативный штаб.

Вирус обнаружили у пяти человек в Москве, трех в Петербурге, по одному человеку заболели в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Всех заболевших изолировали в инфекционных боксах.

Большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны — Италию, Францию и Австрию. Еще один человек заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим — это первый подтвержденный случай локальной передачи заболевания в России.

Всего коронавирус в России по состоянию на 13 марта обнаружили у 45 человек: у 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. Минздрав ранее сообщил, что восемь человек, в том числе все иностранцы, выздоровели и выписаны из больниц.

В более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели 134,5 тысячи человек. Выздоровели более 70 тысяч человек, умерли порядка пяти тысяч человек, сообщает South China Morning Post.