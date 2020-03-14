Во всем мире коронавирус обнаружили у 145 тысяч человек. Погибли более 5400 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Около 71,6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.

В Китае за день коронавирус обнаружили у 11 человек, причем только четверо заразились в Китае, остальные. — это путешественники, прибывшие из Италии, США и Саудовской Аравии. Как отмечает Reuters, число новых случаев, завезенных из других стран, впервые превысило количество тех, кто заболел в Китае. Всего в стране заболели 80824 человека, умерли 3189 человек.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 250 человек, что стало максимум по числу погибших за сутки в Европе. Число заболевших в Италии выросло на 2,1 тысячи до 17,6 тысячи человек.

В России, по последним данным, коронавирус обнаружили у 45 человек. По состоянию на 13 марта в стране зарегистрировали 11 новых случаев. Всего в России выздоровели восемь человек.

На фоне распространения коронавирусной инфекции многие государства ограничили авиасообщение со странами, где широко распространен SARS-CoV-2. Россия с 16 марта ограничит полеты в Евросоюз, кроме рейсов в столицы стран ЕС и чартеров. Украина с 17 марта полностью отменит пассажирское авиасообщение.

Въезд для иностранцев закрыли власти Чехии и Кипра. Дания отказывается пускать тех, кто приехал без уважительной причины.