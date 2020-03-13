Чехия закрыла въезд для иностранцев и запретила гражданам покидать страну

Власти Чехии объявили о новых мерах против распространения коронавируса. Гражданам, а также обладателям временного или постоянного вида на жительство, с полуночи 16 марта будет запрещено покидать страну. Одновременно вводится запрет на въезд в Чехию иностранцев.

Исключение будет сделано для водителей грузовых автомобилей, экипажей самолетов, проводников и машинистов поездов, а также работающих в приграничной зоне. Подробный список не подпадающих под запрет будет опубликован на сайте МВД Чехии.

«Это очень жесткие меры, но они должны внести основной вклад в сдерживание распространения коронавируса», — заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, призвал жителей не делать запасы, подчеркнув, что в магазинах хватает продуктов и на импорте продовольствия новые меры не отразятся.

Также расширен список стран, после посещения которых жители Чехии должны в обязательном порядке отправляться на двухнедельный карантин. Раньше карантин был обязателен только после поездок в Италию, теперь .

О введении новых мер против распространения коронавируса власти Чехии объявили менее чем через сутки после того, как в стране сроком на 30 дней был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 13 марта, в Чехии зафиксированы 117 случаев заражения коронавирусом.