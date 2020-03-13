С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС. Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств Евросоюза и только из аэропорта Шереметьево. Кроме того, запрет не распространяется на чартерные рейсы.

Такие же правила вводятся в отношении полетов в Норвегию и Швейцарию. Сохранятся регулярные рейсы Москва-Женева и Москва-Осло, а также чартеры.

Запреты введены решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России.

В России по состоянию на 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 45 человек. Большинство зараженных недавно посещали европейские страны.