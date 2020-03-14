Олег Дерипаска предложил закрыть границы России из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России полный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал 13 марта в своем телеграм-канале.

«Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — заявил Дерипаска.

Бизнесмен считает, что власти России должны немедленно закрыть границы, отменить все массовые мероприятия и «обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». По его словам, 60 дней хватит, чтобы выявить большинство заболевших и начать их лечение.

В России по состоянию на 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 45 человек, в том числе у 42 россиян. Восемь человек выздоровели.

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза, кроме регулярных рейсов в столицы государств ЕС из аэропорта Шереметьево, а также чартеров.