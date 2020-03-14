Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии решило запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны, сообщает Delfi.

С 17 марта и до 14 апреля будет запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. Грузовое сообщение сохранится. Кроме того, как уточняет «Интерфакс», передвижение на частных автомобилях будет разрешено.

В Латвии также запретили проводить любые организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены, если в них участвуют до 50 человек. Такие мероприятия должны заканчиваться до 23 часов.

Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.

В Латвии по состоянию на 14 марта обнаружили коронавирус у 26 человек. Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране до 14 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации.