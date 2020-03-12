Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Правительство Латвии из-за коронавируса объявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС будет действовать с 13 марта до 14 апреля. Предполагается, что все учебные заведения будут закрыты, ученики переведены на дистанционные формы обучения. Отменяются массовые мероприятия с числом участников более 200 человек.

По состоянию на 12 марта, в Латвии подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом, около 200 человек находятся на карантине. Заразившиеся недавно посещали Австрию, Испанию, Италию, Францию, Швейцарию и Швецию, сообщил Минздрав Латвии. Власти страны настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок . Недавно посещавшим эти страны необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.