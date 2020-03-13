Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. В заключении она пыталась покончить с собой

Суд в США постановил освободить информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась под стражей за отказ давать показания по делу WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на судебное постановление, суд пришел к выводу, что необходимости в показаниях Мэннинг больше нет, а значит, не имеет смысла содержать ее под стражей.

При этом суд не отменил штраф для Мэннинг за отказ от дачи показаний. Размер штрафа составляет 256 тысяч долларов.

Накануне адвокаты Мэннинг сообщили, что она пыталась покончить с собой в следственном изоляторе и была госпитализирована.

В 2010 году Челси Мэннинг, тогда известная как мужчина по имени Брэдли, передала тысячи секретных документов о боевых действиях в Ираке и Афганистане проекту WikiLeaks.

В 2013 году Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за государственную измену. После приговора она объявила о смене имени и пола. В 2017 году Барак Обама помиловал ее.

В марте 2019 года Мэннинг заключили под стражу за отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks. В мае она вышла на свободу, но уже через неделю снова была арестована.