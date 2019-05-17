Челси Мэннинг вновь отправили под стражу из-за отказа давать показания о WikiLeaks. Ее освободили неделю назад

В США суд отправил под стражу информатора WikiLeaks за повторный отказ давать перед большим жюри показания по делу организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

На заседании суда Мэннинг заявила, что лучше «умрет от голода», чем даст показания по делу WikiLeaks.

В марте Мэннинг уже была заключена под стражей за аналогичный отказ от дачи показаний. Она провела в заключении 62 дня и была освобождена 10 мая, когда полномочия того состава большого жюри закончились.

Джулиан Ассанж отбывает наказание в тюрьме в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог. Помимо США, его экстрадиции требует Швеция.

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