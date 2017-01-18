Семь лет Челси Мэннинг Информатор WikiLeaks отбывала самое суровое в истории США наказание за слив секретных данных. Обама решил ее освободить

За три дня до ухода из Белого дома президент США Барак Обама сделал то, о чем его просили очень давно — сократил 35-летний срок информатору из Пентагона Челси Мэннинг. Она выйдет на свободу уже 17 мая 2017-го, а не в 2045-м, как постановил суд. В Белом доме объяснили, что Челси призналась в нарушении закона и прошла через трибунал — в отличие от другого информатора Эдварда Сноудена, на помиловании которого настаивают более миллиона человек (он находится в России, а в Штатах обвиняется в госизмене). «Медуза» рассказывает, как Челси Мэннинг оказалась в тюрьме, что там пережила — и почему наконец выйдет на свободу.

Челси Мэннинг всего 29 лет, семь из которых она провела в тюрьме.

Брэдли Мэннинг, позднее объявивший о смене пола, поступил на службу в вооруженные силы США в 2009 году. Он работал аналитиком разведданных в Ираке и имел доступ к секретным документам об операциях Пентагона. Уже во время службы Мэннинг пожаловался командованию на расстройство гендерной идентичности: он рассчитывал, что армия, возможно, отвлечет его от мыслей о смене пола, но этого не произошло.

Узнав, что действия американских военных в Ираке далеки от безупречных, Мэннинг решил кому-то об этом рассказать, и сперва предложил свои услуги газетам, но его не приняли всерьез. Тогда Брэдли связался с командой WikiLeaks (в тот момент — не слишком известный проект, публикующий засекреченную информацию) и начал передавать наиболее важные документы. Мэннинг скачал около 500 тысяч документов о войнах в Ираке и Афганистане в первые дни января 2010-го — и затем, приехав домой в Мэриленд в отпуск, отправил их в WikiLeaks.

Первые публикации документов, переданных Мэннинг, начались в феврале 2010-го, а в апреле WikiLeaks показала знаменитую запись вертолетного обстрела в Багдаде в 2007-м — она оказалась в распоряжении проекта Джулиана Ассанжа благодаря Мэннинг. На записи видно, что под обстрел попали журналисты Reuters, камеры которых военные приняли за оружие; публикация вновь подняла вопрос о целесообразности войны в Ираке и правомерности действий американских военных. Позднее WikiLeaks опубликовали полное досье о войне в Ираке (а потом и в Афганистане), составленное из документов с грифом «секретно», которые передал Брэдли Мэннинг.

Его задержали 27 мая 2010 года и поместили под стражу. Мэннинга выдал хакер Эдриан Ламо, с которым он подружился в мае 2010-го — и которому признался в передаче секретных сведений WikiLeaks. Ламо, у которого есть судимость за киберпреступления, по собственным словам, прекрасно понимал, что грозит Мэннинг в случае, если он расскажет о нем властям — но все равно сделал это. Брэдли Мэннинг в первое время держали в небольшой одиночной камере.

В 2013-м его приговорили к 35 годам тюрьмы; по некоторым пунктам обвинения Мэннинг мог получить и высшую меру наказания, смертную казнь, однако прокуроры не стали на этом настаивать. Находясь в заключении, Мэннинг объявил о смене имени с Брэдли на Челси — и стал называть себя женщиной, а также требовать права на гормональную терапию и операцию по смене пола. До сих пор Челси Мэннинг находится в мужской тюрьме, хотя не считает себя мужчиной.

Челси Мэннинг, 2010 год. Эту фотографию Мэннинг прислала военному начальству в письме, в котором рассказывала о желании изменить пол Фото: U.S. Army / Reuters / Scanpix / LETA

Еще в 2010 году Мэннинг помещали под особое наблюдение в связи с возможными попытками самоубийства. В 2016-м Челси дважды пыталась покончить с собой. В начале января 2017-го в The New York Times вышла подробная статья о том, как устроен быт Челси Мэннинг в заключении. Ей разрешено принимать гормональные препараты, а также носить женское белье и пользоваться косметикой. При этом ей запрещено отращивать волосы длиннее, чем это позволяют правила военной тюрьмы в Канзасе.

Мэннинг написала обращение к президенту США Бараку Обаме с просьбой сократить тюремный срок — до того, как он покинет Белый дом. В заявлении Челси писала: «Я не прошу отменить мой приговор. Я понимаю, что многие последствия моего осуждения останутся со мной навсегда. Я просто прошу дать мне первый в жизни шанс пожить за пределами тюрьмы жизнью того человека, которым я была рождена быть».

Белый дом решил радикально сократить срок Челси Мэннинг 17 января 2017-го, за три дня до инаугурации Дональда Трампа. Это решение не может быть отменено следующим президентом США. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017-го, через семь лет после ареста и за 28 лет до истечения приговора.

В Белом доме объяснили, что Мэннинг признала свою вину и прошла через судебный процесс, а не получила убежище у «противника» — как Эдвард Сноуден, также просивший о помиловании (он находится в России). Представитель Обамы Джон Эрнест подчеркнул, что документы, которые похитила Мэннинг, не настолько опасны для государственной безопасности, как материалы, оказавшиеся в распоряжении Сноудена.

12 января в твиттере WikiLeaks было опубликовано обещание лидера проекта Джулиана Ассанжа приехать в США и предстать перед судом — в случае, если Челси Мэннинг выйдет на свободу. 18 января в том же твиттере появилось заявление, что Ассанж уверен в победе на честном суде в США. Лично руководитель WikiLeaks, живущий в посольстве Эквадора в Лондоне, пока не комментировал обещание пойти на экстрадицию, однако призвал правительство США прекратить войну с информаторами и такими проектами как WikiLeaks.