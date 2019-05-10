Челси Мэннинг вышла на свободу после двух месяцев заключения. Ее арестовали за отказ давать показания о WikiLeaks

Бывший информатор WikiLeaks освободилась после 62 дней заключения, сообщает The New York Times со ссылкой на ее адвоката.

Суд в США отправил Мэннинг под стражу в марте после того, как она отказалась давать показания большому жюри в рамках расследования против WikiLeaks.

Срок заключения Мэннинг истек в день, когда закончились полномочия большого жюри, которому она отказалась давать показания.

Адвокат допустил, что Мэннинг могут вновь арестовать — 16 мая она должна выступить перед новым составом жюри. Давать показания Мэннинг не собирается.

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Деятельность WikiLeaks расследовалась в США с начала 2010-х годов из-за публикации секретных документов Пентагона и Госдепартамента, а после 2016 года — и из-за публикации документов Демократической партии во время предвыборной кампании. В ноябре 2018 года прокуратура США случайно раскрыла, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявили обвинения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался в течение семи лет. Основатель WikiLeaks опасался, что Великобритания передаст его Швеции, где Ассанжа ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, а Швеция в свою очередь — США.

В мае суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.