17 мая Челси Мэннинг вышла на свободу после семи лет заключения за передачу секретных военных материалов WikiLeaks. В первый же день под стражей Мэннинг сделала каминг-аут как трансгендер: до этого ее знали под именем Брэдли. 18 мая она опубликовала свое первое фото после освобождения. Теперь Мэннинг стала героиней материала Vogue, для которого ее сфотографировала Энни Лейбовиц.

A post shared by Vogue (@voguemagazine) on Aug 10, 2017 at 6:29am PDT

Материал с заголовком «Челси Мэннинг изменила ход истории. Теперь она живет для себя» вошел в сентябрьский номер американского Vogue. Мэннинг начала процедуру трансгендерного перехода в заключении, а 2 июня 2017 года впервые появилась на официальном мероприятии после освобождения и каминг-аута — поводом стало вручение литературной ЛГБТ-премии Lambda. Vogue поговорил с ней о детстве, разводе родителей, службе в Ираке и жизни в тюрьме — а также об осознании своей гендерной идентичности. «Теперь все на своем месте. Ушла тревожность, ощущение неуверенности, упал тяжелый камень с плеч из-за необходимости притворяться мужчиной, — рассказала Мэннинг в интервью. — Все просто казалось неправильным. Я не могу это описать. Теперь это ушло».

Автором съемки Челси Мэннинг в Vogue стала знаменитая американская фотограф Энни Лейбовиц.