Прокуратура нашла в интернете базу по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет

В интернете обнаружена база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

«На одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 — 2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ)», — сообщает ММТП.

База содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России — с указанием номеров деклараций, стран происхождения товаров, номеров транспортных средств компаний, а также фамилий и контактных телефонов их представителей.

Представители ММТП подали иск с требованием запретить доступ к базе. Суд удовлетворил его. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор.