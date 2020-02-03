В интернете выставили на продажу базу данных клиентов торговой сети «Лента». В ней 90 тысяч строк

База данных клиентов торговой сети «Лента» выставлена на продажу на одном из онлайн-форумов.

По данным телеграм-канала «Утечки информации», в ней содержатся 90 тысяч строк с персональными данными клиентов из Москвы и Московской области (идентификатор клиента, ФИО и телефон).

Телеграм-канал уточняет, что продавцом информации выступает тот же пользователь, который ранее продавал данные о клиентах сети «Красное и белое».

Торговая сеть начала проверку информации о возможной утечке, рассказали RNS в «Ленте». Роскомнадзор также направил запрос в сеть.