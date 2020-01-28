Данные клиентов алкомаркетов «Красное и белое» утекли в сеть

Обновление: «Основная версия произошедшего — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», — сообщили RNS в пресс-службе торговой сети.

База данных, в которой содержатся записи о 17 миллионах обладателей карты лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое», появилась в интернете, пишут «Ведомости».

Часть базы с информацией о 124 тысячах человек продавалась в даркнете еще с сентября 2019 года. С тех пор база постоянно пополнялась и теперь выложена в открытый доступ в телеграме.

В базе указаны ФИО, дата рождения и телефон клиентов магазина, но, как отмечает газета, многие даты недействительны, а номера телефонов повторяются.

Представитель сети заявил «Ведомостям», что компания проверяет информацию об утечке и пока ее не подтверждает.

Аналитики считают, что число клиентов сети «Красное и белое», указанных в базе, скорее всего, завышено. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрировано 6,5 миллиона пользователей.