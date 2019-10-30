Group IB: на продажу выставлена база данных украденных кредитных карт. За нее просят 130 миллионов долларов

Компания Group IB, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, рассказала о появлении на черном рынке одной из крупнейших и самых дорогих баз данных пользователей кредитных карт.

База, сообщает РБК, содержит данные о 1,3 миллиона карт, в основном выпущенных индийскими банками. За данные по каждой карте злоумышленники просят по 100 долларов. Общая стоимость базы, таким образом, составляет около 130 миллионов долларов.

В Group IB также обращают внимание на то, что база данных не рекламируется на специализированных форумах в даркнете, на которых обычно пытаются продать подобную информацию.