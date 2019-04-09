В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В открытом доступе в интернете появилась база данных пациентов скорой помощи в Подмосковье, сообщает РБК.

Документ, хранящийся в одном из файлообменников, содержит имена клиентов, а также адреса вызовов, контактные телефоны звонивших в скорую помощь и описания состояния пациента на момент прибытия бригады.

В компании Group-IB пояснили РБК, что утечка произошла через систему управления базами данных MongoDB, которая находилась «практически в открытом доступе и не требовала авторизации или других настроек безопасности».

Публикацию базы, рассказали собеседники издания, приписывают украинской группе THack3forU. В Group-IB предположили, что таким образом хакеры рассчитывают привлечь внимание к себе.

В Минздраве Московской области инцидент пока не прокомментировали.