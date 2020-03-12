Депутат Валентина Терешкова, предложившая поправку в Конституцию про обнуление президентских сроков, ответила на критику своей инициативы.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — передает слова Терешковой ТАСС.

В нескольких городах России 11 и 12 марта прошли пикеты против изменения Конституции. В Улан-Удэ «Яблоко» провело пикет возле памятника Терешковой.

Кроме того, в Бурятии предложили переименовать улицу Терешковой, с такой же инициативой выступили в городе Артемовский Свердловской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал Терешкову, а «атаки» на нее назвал «атаками на нашу страну», передает ТАСС. «И каждый из нас… должен делать все для того, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им, защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, которая идет для того, чтобы нашу страну разрушить», — сказал Володин.

Перед вторым чтением поправок в Конституцию 10 марта депутат Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

О планах внести изменения в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Предполагалось, что поправки обеспечат «больший баланс между ветвями власти». Для работы над поправками создали рабочую группу, которая подготовила большинство предложений, которые затем одобрила Госдума.

Поправки одобрил Совет Федерации, 12 марта их начали рассматривать парламенты регионов, 22 апреля пройдет общероссийское голосование.