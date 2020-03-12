Парламенты сибирских регионов одобрили поправки в Конституцию

Законодательные собрания нескольких регионов Сибири на внеочередных заседаниях 12 марта одобрили пакет поправок в Конституцию РФ, принятый накануне Госдумой и Советом Федерации.

Так, поправки поддержали депутаты заксобраний Забайкальского, Приморского и Красноярского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской, Новосибирской областей и Чукотского автономного округа.

В январе президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, чтобы обеспечить «больший баланс между ветвями власти». Большинство предложений подготовила рабочая группа из депутатов, сенаторов и общественных деятелей. Часть поправок внесли от имени президента. Всего ко второму чтению законопроекта в Госдуме поступило около 390 поправок. В ходе третьего чтения депутатами Госдумы была экстренно предложена и одобрена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, позволяющая ему баллотироваться на выборах 2024 года.

После того, как поправки поддержали в Госдуме и в Совете Федерации, их должны одобрить парламенты регионов России. Затем изменения в Конституцию вынесут на общероссийское голосование, намеченное на 22 апреля.