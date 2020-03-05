Билли Портер сыграет «гендерно-нейтральную» фею-крестную в новой «Золушке»

Актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная в его исполнении в новой версии «Золушки» будет «гендерно-нейтральной».

«Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере, так я его играю», — заявил Билли Портер в интервью телеканалу CBS. «У магии нет гендера», — добавил актер.

Новая версия «Золушки», по словам Портера, будет «классической сказкой для нового поколения».

«Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят», — добавил Портер.

«Золушка», в которой появится Портер, должна выйти на экраны в феврале 2021 года. Главную роль в фильме киностудии Sony сыграет Камила Кабейо.

Билли Портер в 2019 году стал первым афроамериканцем открытым геем получившим премию «Эмми» за лучшую мужскую роль (сериал «Поза»).