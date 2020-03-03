В Москве выделили больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в Новой Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Речь идет о больничном комплексе в поселке Коммунарка. По словам Раковой, больница готова к приему пациентов с подозрением на коронавирус. В частности, им будет обеспечено раздельное пребывание.

В Коммунарку уже переводят пациентов из Инфекционной клинической больницы № 1 в Москве. Ранее бильярдистка Кристина Ткач, попавшая в эту больницу после поездки в Италию, пожаловалась, что там пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивают изоляцию.

Строительство больницы в Коммунарке началось в 2017 году. Первые четыре корпуса площадью более 87 тысяч квадратных метров достроили в декабре 2019-го. В будущем будут построены еще пять корпусов.

В России выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Первых двоих заболевших, граждан Китая, выписали из больниц в начале февраля. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера «Даймонд Принсесс» и у жителя Московской области, вернувшегося из Италии.