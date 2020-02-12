Из больниц выписали обоих граждан Китая, заразившихся коронавирусом. Это были единственные известные случаи заболевания в России

Гражданин Китая Ван Юньбинь выписан из забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите, где он проходил лечение от новой коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает РИА Новости.

Он находился в больнице с 26 января, заболевание у него протекало в легкой форме.

Накануне в Тюмени выписали из больницы студентку из Китая, также переболевшую новым коронавирусом.

Это были единственные два выявленных случая заболевания на территории России.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на утро 12 февраля, общее число заразившихся вирусом в стране составляет 44653 человека. 1113 человек погибли, еще 4740 человек излечились.