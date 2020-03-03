Центральная избирательная комиссия предварительно утвердила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 22 апреля.

По данным РБК, слоган звучит как «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», а логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором.

Разработкой дизайна занималось PR-агентство «ИМА-консалтинг», также ответственное за визуальную концепцию информационной кампании на выборах президента 2018 года.

Внести поправки в Конституцию Владимир Путин предложил в середине января в послании Федеральному собранию. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа. 23 января поправки были одобрены Госдумой в первом чтении. Второе чтение должно состояться 10 марта. Среди прочего, в Конституцию внесут упоминание бога и брака как союза мужчины и женщины.