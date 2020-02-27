Власти разрешили шествие памяти Бориса Немцова в центре Петербурга

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга с третьего раза согласовал шествие памяти в центре города 29 февраля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата городского заксобрания Максима Резника, шествие пройдет от метро «Горьковская» до Троицкой площади, где у Соловецкого камня пройдет траурная акция. Митинга не будет, добавил депутат.

«Конечно, это не то шествие, о котором мы мечтаем. Но альтернатива тому, что мы сейчас предлагаем — массовые задержания и, не дай бог, побоище в центре города. По сути, это будет массовый пикет, и во многом траурное мероприятие», — сказал депутат.

Ранее городские власти дважды отказывали в проведении акции памяти Бориса Немцова в центре города, в частности, ссылаясь на непонимание ее целей. Так, по поводу формулировки «требование сменяемости власти в РФ» чиновники сказали, что не понимают, что подразумевается под аббревиатурой РФ.

В Москве марш памяти Бориса Немцова пройдет 29 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.