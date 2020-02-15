Организаторы марша памяти Бориса Немцова объявили, что мэрия согласовала мероприятие

Мэрия Москвы согласовала проведение 29 февраля марша памяти Бориса Немцова, написал в фейсбуке один из организаторов — Илья Яшин. Документ, подтверждающий согласование акции, по словам Яшина, организаторам выдадут в понедельник, 17 февраля.

Планируется, что марш памяти Бориса Немцова пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявленное число участников — 30 тысяч человек.

В начале февраля журналисты, ученые, политики и общественные деятели направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором объявили, что марш памяти Бориса Немцова будет носить не только мемориальный, но и политический характер. В частности, на нем планируется выдвинуть требования, касающиеся готовящихся .

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.