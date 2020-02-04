Навальный, Улицкая и Макаревич попросили Собянина согласовать марш памяти Немцова

Журналисты, политики, ученые и правозащитники написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили, что собираются 29 февраля провести в центре Москвы многотысячный «Марш Бориса Немцова». Текст письма опубликован в фейсбуке политика Ильи Яшина.

Авторы обращения отметили, что «акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер». Участники марша планируют высказаться о последних инициативах руководства России и выдвинуть свои требования властям.

Уведомление о проведении марша будет подано в мэрию за две недели до акции. Авторы письма рассчитывают, что московские власти «не станут чинить препятствий организаторам, а, напротив, — согласуют его проведение».

Письмо подписали 54 человека. Среди них — активистка Мария Алехина, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, писатель Людмила Улицкая, правозащитник Лев Пономарев, политики Алексей Навальный, Дмитрий и Геннадий Гудковы, музыкант Андрей Макаревич, адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Те, кто дал признательные показания во время расследования, отказались от них, объяснив признание давлением со стороны следствия. Заказчик преступления не установлен.