Провайдер заблокировал СМС-рассылку про марш памяти Немцова из-за упоминания Путина

Провайдер СМС-рассылок Terasms заблокировал рассылку московского отделения партии «Яблоко» про марш из-за слова «путинские». Об этом «МБХ медиа» рассказал один из организаторов марша, член федерального бюро «Яблока» Кирилл Гончаров.

В партии хотели разослать 1200 членам московского отделения такое СМС-сообщение: «29 февраля — шестой по счету Марш Памяти Бориса Немцова. Наши требования: Свободу политическим заключенным и Нет путинским поправкам в Конституцию. У Яблока будет своя колонна. Сбор участников в 13:00. Место: метро Пушкинская. Страстной бульвар. До встречи!».

Рассылка оказалась заблокирована. Сотрудник Terasms сообщил, что причиной стало упоминание президента России. «Данная рассылка была отбита нашим фильтром по слову „Путин“. Чтобы рассылка ушла необходимо убрать данное слово из текста», — говорится в ответе представителя Terasms. Гончаров предоставил «МБХ медиа» скриншот его письма.

По словам Гончарова, сотрудник провайдера не смог объяснить запрет на упоминание Путина. «Яблоку» пришлось убрать из СМС-сообщения слово «путинские».

Марш памяти Бориса Немцова пройдет в Москве 29 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Власти города согласовали акцию.