«Это не повод для отмечания». Кремль — о пятой годовщине убийства Бориса Немцова
«Эхо Москвы»: Сегодня пятилетие убийства Бориса Немцова. Во-первых, хотелось бы спросить, считают ли в Кремле нужным увековечить память Бориса Немцова?
Дмитрий Песков: Насколько мне известно, от Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было.
«Эхо Москвы»: А насколько Кремль считает это преступление расследованным? Считают ли в Кремле, что найдены все причастные, заказчики?
Дмитрий Песков: Здесь я не берусь ответить, ибо я не знаю всех деталей следствия. Просто не располагаю такой информацией.
RTVi: Приветствуют ли в Кремле открытие сквера Немцова в Праге? И как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова?
Дмитрий Песков: Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину убийства Немцова. Это некорректно. Отвечу однозначно — никак не будет отмечать Кремль, это не повод для отмечания. А что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право властей этого города. Мы, конечно, предпочли бы, чтобы городские власти одновременно не забывали про Красную армию, про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от фашистов.