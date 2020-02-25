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Какие причины нашли власти, чтобы отказать в марше памяти Немцова в Петербурге
11:25, 25 февраля 2020
Источник: Meduza
Комитет по правопорядку и законности Петербурга во второй раз отказал организаторам марша памяти Бориса Немцова в проведении шествия 29 февраля в центре города. Как
сообщил
в твиттере заявитель акции Денис Михайлов, среди причин отказа указывалось непонимание властями заявленных целей акции: «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ». Отдельно чиновники отметили, что аббревиатуры РФ «в действующем законодательстве и Конституции Российской Федерации не существует».
Фото в анонсе: Андрей Пронин / Sipa / Scanpix / LETA
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