В Праге площадь перед посольством РФ переименуют в честь Бориса Немцова. В городе также может появиться аллея Анны Политковской

Власти Праги намерены переименовать площадь Под Каштаны, расположенную около посольства России в Чехии, в площадь Бориса Немцова. Об этом пишет Aktualne.

Как пишет издание, соответствующее переименование уже одобрила топонимическая комиссия. Голосование по этому вопросу городская администрация проведет 24 февраля — при этом в поддержку переименования уже высказался мэр города Зденек Гржиб; лидер правящей коалиции также заявил о готовности проголосовать за новое название.

Комментируя переименование, Гржиб выразил надежду, что Россия не воспримет этот шаг как провокацию. «Я не понимаю, почему это можно было бы так воспринять. Мы говорим о бывшем заместителе председателя правительства Российской Федерации, который был убит», — заявил он.

Гржиб также сообщил, что в будущем власти города намерены рассмотреть вопрос о том, чтобы назвать безымянную аллею в парке Стромовка в честь журналистки Анны Политковской.

Именем Бориса Немцова названы скверы перед посольствами РФ в Вильнюсе и Киеве, а также часть улицы перед российской дипмиссией в Вашингтоне.

Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Анна Политковская, известная по репортажам из Чечни, содержащим критику действий российских властей, была убита в 2006 году.