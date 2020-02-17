Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд по поводу . Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Миронова, фигуранты дела говорили, что признательные показания у них выбивали под пытками, но правоохранительные органы не провели серьезную проверку этих заявлений, а суд не потребовал дополнительных доказательств вины.

Миронов заявил, что представители правоохранительных органов должны либо опровергнуть заявления о применении физического насилия, либо признать нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть приговоры фигурантам дела «Сети».

Ранее открытые письма в защиту фигурантов дела «Сети» написали ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, а также художники и галеристы. 17 февраля владельцы 12 книжных магазинов в девяти городах на день закрыли их в знак протеста против приговора по делу «Сети».

«Медуза» открыла сбор писем для фигурантов дела «Сети».