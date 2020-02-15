Художник Петр Павленский задержан во Франции

Правоохранительные органы Франции задержали художника Петра Павленского, сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам собеседника BFM TV, полиция разыскивала Павленского со 2 января. Предполагается, что художника задержали в связи с инцидентом в новогоднюю ночь, когда Павленский участвовал в драке.

Источник подчеркнул, что задержание не связано с публикацией интимного видео кандидат в мэры Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво. Из-за этого видео Гриво снялся с выборов. Павленский заявил, что это он выложил запись, полученную, по его словам, от любовницы Гриво.

При этом BFM TV не исключает, что Павленскому могут быть предъявлены обвинения и в связи с публикацией видео с бывшим кандидатом в мэры.

Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. В октябре 2017 года Павленский поджег здание Банка Франции. Он объяснил акцию тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа». Художник 11 месяцев провел в тюрьме. В январе 2019 года суд признал его виновным в поджоге и назначил условное наказание.

В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел — о вандализме за акцию «Свобода» (ее участники жгли покрышки на мосту в Петербурге) и о повреждении объекта культурного наследия за акцию «Угроза» (Павленский поджег дверь здания ФСБ в Москве). По первому делу художника освободили от наказания за истечением срока давности, по второму назначили штраф.