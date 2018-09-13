RFI: Петра Павленского освободили из французской тюрьмы
Суд в Париже постановил освободить из тюрьмы российского художника-акциониста Петра Павленского, которого арестовали из-за поджога здания Банка Франции. По решению суда Павленский должен отмечаться в полиции, сообщило радио RFI.
В ходе заседания во Дворце правосудия Павленский заявил, что Банк Франции «профинансировал уничтожение 35 тысяч человек». После этого ему пригрозили иском за распространение порочащих сведений. Павленский также сообщил, что для него не имеет значения, освободят ли его из заключения.
Судебный процесс по делу Павленского продолжится 13 января 2019 года. В этот день его дело начнут рассматривать по существу.
Петр Павленский находился под арестом с октября 2017 года, когда он поджег здание Банка Франции в Париже. Свою акцию он объяснил тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа». «Возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций», — цитировали Павленского его знакомые.
Павленский получил во Франции политическое убежище. Он уехал из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Художник назвал эти обвинения политически мотивированными.