RFI: Петра Павленского освободили из французской тюрьмы

Суд в Париже постановил освободить из тюрьмы российского художника-акциониста Петра Павленского, которого арестовали из-за поджога здания Банка Франции. По решению суда Павленский должен отмечаться в полиции, сообщило радио RFI.

В ходе заседания во Дворце правосудия Павленский заявил, что Банк Франции «профинансировал уничтожение 35 тысяч человек». После этого ему пригрозили иском за распространение порочащих сведений. Павленский также сообщил, что для него не имеет значения, освободят ли его из заключения.

Судебный процесс по делу Павленского продолжится 13 января 2019 года. В этот день его дело начнут рассматривать по существу.