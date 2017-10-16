Художник Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Его задержала полиция

Фотографию, на которой одетый во все черное российский художник — один из главных акционистов современности — стоит на фоне охваченного огнем здания, утром 16 октября опубликовала у себя в твиттере фотограф Капуцин Анри. Она специалист по свадебным снимкам и портретам. Анри уточнила, что акция Павленского состоялась в четыре утра, а сам художник был задержан. От комментариев «Медузе» Анри отказалась, заявив, что она была «лишь фотографом и свидетельницей акции». Активистка украинского движения Femen Сара Константен, которая, как и Анри, была свидетельницей случившегося, пояснила, что Павленский устраивает «всемирный пожар революций». Константен рассказала «Медузе», что у них с Павленским была назначена встреча: «Я знала, что он будет проводить акцию, но не знала, в чем она будет заключаться. Он до сих пор в полиции».

Фоторепортаж с задержания художника также появился на сайте французского фотобанка Divergence Images. На снимках видно, как сначала Павленский позирует на фоне пожара, а потом полицейские, положив художника на землю, надевают на него наручники — и после этого сажают в автомобиль.

Позже источники агентства «Франс-пресс» в парижской полиции подтвердили, что Павленский задержан. По информации агенства, за «порчу имущества огнем» вместе с художником задержали и его соратницу Оксану Шалыгину. «Медуза» пыталась связаться с Шалыгиной в фейсбуке, но она была недоступна; ее телефон тоже не отвечал. Павленский также был недоступен для комментариев.

Павленский назвал свою новую акцию способом борьбы с тиранией

Его слова на французском языке приводит в твиттере еще одна активистка Femen Инна Шевченко. По словам Павленского, поджечь Банк Франции — значит, пролить свет на правду, которую власти заставляют забыть. Художник напоминает, что Бастилия, где сегодня находится здание Банка Франции, была разрушена взбунтовавшимся народом как символ власти и деспотии. «Банк Франции занял место Бастилии, как банкиры заняли место монархов. Великая французская революция превратила Францию в символ свободы. Благодаря чему в 1917 году Россия тоже устремилась к свободе. Но спустя сто лет тирания вновь стала править. Возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций. В этом огне Россия начнет свое освобождение», — цитирует Шевченко Павленского.

Здание Банка Франции на площади Бастилии закрыто для посетителей

Как рассказал агентству «Франс-пресс» официальный представитель Банка Франции, возгорание фасада произошло из-за загоревшегося рядом мусора. По словам пресс-секретаря, система безопасности не пострадала, но филиал Банка Франции какое-то время не сможет обслуживать частных и юридических лиц; также он добавил, что банк собирается подать судебный иск.

Это первая акция Павленского после его переезда во Францию

Художник вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и их двумя детьми уехал из России в январе 2017 года — после того, как актриса московского «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальном домогательстве и нападении на ее бывшего бойфренда. По делу началась доследственная проверка. Художник свою вину отрицал и назвал дело политическим. В мае 2017-го Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции.

Последней акцией Павленского в России, в июне 2016 года, стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке; художник назвал ее «Угрозой» и посвятил суду над режиссером Олегом Сенцовым. По решению суда художник должен был выплатить штраф и компенсировать повреждения двери; всего Павленский должен за это государству около миллиона рублей.