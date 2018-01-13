Петр Павленский в письме Марату Гельману объяснил смысл акции с поджогом Банка Франции

Галерист Марат Гельман опубликовал письмо художника-акциониста Петра Павленского, который находится под арестом после поджога здания Банка Франции. В письме художник объясняет замысел акции.

По мнению Павленского, Банк Франции является «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей», поскольку в 1871 году финансировал правительство в борьбе с Парижской коммуной.

«Восставшие [в 1789 году] парижане разрушали Бастилию как символ абсолютной монархии — тюрьмы народов. <…> И вот сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного исторического парадокса. Место Бастилии занял Банк Франции. Сам факт этой замены символизирует полный разгром и поражение революционных начал», — написал Павленский.

Художник-акционист подчеркнул, что это «безусловно» имеет отношение к России, поскольку «в самых значительных политических преобразованиях Россия ориентировалась на Францию».