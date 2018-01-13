Петр Павленский в письме Марату Гельману объяснил смысл акции с поджогом Банка Франции

Марат Гельман
12:04, 13 января 2018
Надежный источник

Галерист Марат Гельман опубликовал письмо художника-акциониста Петра Павленского, который находится под арестом после поджога здания Банка Франции. В письме художник объясняет замысел акции.

По мнению Павленского, Банк Франции является «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей», поскольку в 1871 году финансировал правительство в борьбе с Парижской коммуной.

«Восставшие [в 1789 году] парижане разрушали Бастилию как символ абсолютной монархии — тюрьмы народов. <…> И вот сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного исторического парадокса. Место Бастилии занял Банк Франции. Сам факт этой замены символизирует полный разгром и поражение революционных начал», — написал Павленский.

Художник-акционист подчеркнул, что это «безусловно» имеет отношение к России, поскольку «в самых значительных политических преобразованиях Россия ориентировалась на Францию».

«Только революционный пример авторитетных для России стран может сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — написал Павленский.

Марат Гельман
Петр Павленский, получивший во Франции политическое убежище, поджег здание Банка Франции в Париже в ночь на 16 октября 2017 года. С тех пор он находится под арестом. Тогда его знакомые цитировали его слова о том, что «банкиры заняли место монархов» и «возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций».
Павленский с соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми уехали из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Художник назвал эти обвинения политически мотивированными.
Последней акцией Павленского в России был поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал ее «Угроза» и посвятил суду над режиссером Олегом Сенцовым. Суд велел Павленскому выплатить штраф и компенсацию, но акционист отказался это делать.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Сколько вранья в фильмах по реальным событиям?
39 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме